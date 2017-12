Da Grécia à China

Esses dois ciclones são de natureza rigorosamente distinta. O primeiro decorre da futilidade dramática da Grécia e a incompetência abissal da zona do euro. O segundo se explica pelo pânico de cem milhões de pequenos investidores chineses assustados com o pouso acidentado da economia do país cujo crescimento não passará de 6,8% este ano.

Entretanto, não é ilógico considerar em conjunto os dois abalos, ou, mais exatamente, colocá-los um diante do outro no espelho. Então eles não expressam, de Atenas a Xangai, que se há um processo que avança soberbamente em nossa modernidade contundida e capenga, esse é a globalização.

Esta funciona com frequência para o melhor, intensificando as trocas e os fluxos comerciais entre nações e continentes, mas, às vezes, para o pior, quando uma economia global ateia fogo em dez economias vizinhas (por exemplo, a Grécia ameaçando rachar a zona do euro). Outro ponto em comum: esses incêndios desafiam regras habituais da "boa gestão econômica". Eles são obscuros. Os milhares de especialistas que auscultam seus sintomas deviam multiplicar os exames radiológicos, já que não compreendem nada deles.

Desse ponto de vista, a Europa constituiu um objeto misterioso nas últimas semanas. Os exércitos de ministros e financistas que a pilotam perambulam com rostos convulsionados e olhos arregalados, resmungando e desamparados, contradizendo as próprias análises da noite para o dia. Eles despejam sobre a doença quilômetros de palavras. Os programas das tevês da Europa se tornaram um castigo, um calvário, de tanto que as palavras vazias se chocam umas com as outras. Por exemplo, a cada dois dias, mais ou menos, anunciam que estamos "no olho do furacão" e que o desfecho é iminente. Dentro de algumas horas se saberá, enfim, se a Grécia deu o calote, se ela permanecerá na zona do euro ou se sairá abruptamente,

Todos os povos europeus aguardam apreensivos o desfecho, desfiando seus rosários. Aí, no último momento, fica-se sabendo que o prazo foi prorrogado por algumas horas. "Mais um instante, monsieur carrasco", diziam os condenados à guilhotina durante a Revolução Francesa.

Assim se explica a dificuldade que os partidos franceses experimentam para se declarar, seja em favor de uma linha dura para com (o primeiro-ministro grego) Tsipras, seja em favor de uma reação branda, tolerante. Somente os dois partidos extremistas de esquerda e de direita têm uma linha clara: a ultradireita e a ultraesquerda se encontram no mesmo campo. Marine Le Pen, da Frente Nacional, os comunistas ou os esquerdistas, todos desejam que a Grécia se retire da zona do euro, e que faça explodir esse bloco, mal construído, obeso, capitalista, plutocrático, que desde o nascimento acumulou todos os defeitos e nenhuma vitória.

Nos partidos de governo (os republicanos - direita - e os socialistas - esquerda), navega-se visualmente. Embora os republicanos aprovem à boca pequena a linha dura da chanceler alemã Angela Merkel, muitas vozes se levantam, contudo, à direita, alertando para o "tsunami" que uma Grexit causaria na Europa.

Entre os socialistas, o presidente François Hollande e seu primeiro-ministro, Manuel Vals, fingem se opor a Merkel e pedem indulgência com Atenas, mas muitos deputados, a um só tempo exasperados e desesperados, desejam que se coloque, enfim, a cabeça da Grécia no cepo. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK