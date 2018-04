Da prisão, Cavallo dá conselhos para a Argentina em crise O ex-ministro de Economia da Argentina Domingo Cavallo deu sua primeira entrevista na prisão, publicada hoje pelo jornal norte-americano The Wall Street Journal. Cavallo deu receitas para a Argentina sair da crise, dizendo que para isso o país deverá reestruturar uma série de instituições-chaves. Ele afirmou que o país não vai sair da crise com ?medidas econômicas dispersas". "Requer uma organização do Estado e, obviamente, da economia", avaliou. O ex-ministro, preso há dois meses, disse que o "que está acontecendo tem origem na falta de entendimento da cultura econômica dos argentinos". Cavallo também deu sua sentença ao futuro do presidente Eduardo Duhalde: "Não creio que o atual governo seja capaz de resolver nenhum dos problemas". Leia o especial