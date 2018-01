'Dá um conforto ter direitos garantidos', diz empregada doméstica

RIO - A empregada doméstica Maria José Francisco, de 35 anos, reconquistou a carteira assinada em agosto, após quase sete anos vivendo de bicos, na informalidade. Depois que perdeu o emprego como auxiliar de serviços gerais, foram mais de seis anos dedicados aos filhos e aos trabalhos que conseguia conciliar com a rotina da casa.

Maria José é uma das 173 mil pessoas que aderiram ao trabalho doméstico no trimestre encerrado em outubro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo IBGE.

O segmento foi um dos que mais abriram vagas em apenas um trimestre, com a construção, com 169 mil postos de trabalho a mais. No comércio, foram 208 mil funcionários a mais.

“O emprego doméstico chama a atenção. É muitas vezes uma forma de inserção no mercado de trabalho informal, que pode acontecer por falta de opção. Por falta de uma oportunidade com carteira assinada na iniciativa privada, ela busca o emprego doméstico”, ressaltou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE.

Maria José trabalhou como manicure e começou a fazer faxina algumas vezes na semana, sem carteira assinada, em abril. “A gente vai se virando, vai dando um jeito”, disse. Com a assinatura da carteira como empregada doméstica, voltou a tranquilidade sobre o salário que receberia no fim do mês.

“Dá um conforto, pelo fato de que você está trabalhando e tem todos os seus direitos garantidos”, comemorou. O retorno ao mercado formal de trabalho só foi possível, segundo ela, porque o filho mais velho agora já pode cuidar dos menores enquanto ela está fora.

Em queda. Por outro lado, houve fechamento de vagas em outubro numa das atividades com maior proporção de trabalhadores formais, a indústria. O parque industrial do País demitiu 85 mil empregados em outubro, após meses de aumentos consecutivos nas contratações.

“Isso pode ser sazonal. A indústria tem se movimentado mais nessa parte do segundo e terceiro trimestre. Agora ela se movimenta ao contrário”, explicou Azeredo. “Aí o comércio vai absorver agora parte dessa população (de trabalhadores temporários)”, disse Azeredo.