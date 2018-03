DAC anuncia cassação das oito linhas da Vasp O Departamento de Aviação Civil (DAC) anunciou nesta quarta-feira a cassação de todas as oito linhas da Vasp. O diretor-geral do órgão regulador, Jorge Godinho, disse que auditoria concluiu que a empresa não tem condições de atender a contento os usuários do serviço. A companhia não perdeu a concessão de transporte, decisão que cabe à Presidência da República e ao Ministério da Defesa. Mas, na prática, está impedida de voar. Se quiser operar alguma linha, a Vasp terá de fazer uma solicitação nova ao DAC, que também irá multar a empresa pelo cancelamento de vôos. Godinho disse, ainda, que se quiser virar uma empresa de fretamento (vôos charter), como chegou a ser sugerido pelo ministro da Defesa, José Alencar, a Vasp terá também de fundamentar pedido de autorização ao órgão regulador.