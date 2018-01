DAC aprovou negocição da TAP com VarigLog, diz advogado O advogado da Varig, Marcelo Carpenter, informou que o Departamento de Aviação Civil (DAC) já aprovou a proposta de negociação da VarigLog. Segundo Carpenter, o impasse em relação à falta de garantias, que a TAP enfrentou na semana passada já foi resolvido. A empresa aérea portuguesa vai apresentar uma carta de fiança para poder negociar as ações da VarigLog e da Varig Engenharia e Manutenção (VEM). Segundo Carpenter, a garantia já foi aceita pelo BNDES. Ele também contou que hoje haverá reunião extraordinária da diretoria do BNDES para aprovar o plano de investimento da TAP na Varig. Contrato deve ser assinado amanhã Já o advogado da TAP no Brasil, José Roberto Opice, informou que o contrato de negociação das ações da VarigLog e da Varig Engenharia e Manutenção será assinado amanhã. Segundo ele, o documento contém uma cláusula que dá direito à TAP a um prêmio de 20% do valor da negociação ou US$ 12,5 milhões caso outro grupo investidor faça uma oferta melhor pela duas subsidiárias. A estatal portuguesa de aviação já constituiu uma empresa no Brasil para poder receber financiamento do BNDES para poder comprar ações das empresas brasileiras. Segundo o Opice, o nome do braço brasileiro é Aero-LB Investimentos SA. O advogado também informou que a TAP pretende investir US$ 62 milhões com mais uma operação de recebíveis, o valor pode chegar a US$ 90 milhões. De acordo com ele, caso a TAP feche a negociação, a Varig, posteriormente, poderá fazer uma oferta ao mercado de suas duas subsidiárias. Se o valor oferecido por algum outro investidor for maior a TAP pode fazer uma contraproposta. A expectativa do advogado da TAP é que o dinheiro do investimento que será usado para pagar as despesas de arrendamento de aviões "se Deus quiser" será depositada amanhã.