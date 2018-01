DAC: cresce número de bagagens extraviadas Quem vai viajar no feriado deve ter cuidados especiais com as bagagens, pois o risco de perda existe e, em caso de extravio, o descanso programado para a Semana Santa pode ser prejudicado. Para se ter uma idéia do risco, o Departamento de Aviação Civil (DAC) registrou no ano passado um aumento de 173,3% no número de reclamações de passageiros no transporte aéreo do País por extravio de bagagens, totalizando 123 reclamações. Em 2001, de janeiro até 6 de abril, já foram registradas 55 reclamações. As empresas não informam esses números ao DAC e, por isso, segundo o órgão, é impossível saber o volume real de casos de extravio de bagagens. O DAC entende que o aumento das reclamações é reflexo de conscientização sobre os direitos dos passageiros. O órgão tem distribuído nos aeroportos o livreto "Guia do Passageiro", com instruções. Várias empresas, nacionais e estrangeiras, constam da relação divulgada pelo DAC. Na avaliação delas, o número de extravios é irrisório se comparado ao número de passageiros transportados. O Sindicato Nacional das Empresas Aéreas informa que elas transportaram 34 milhões de passageiros em 2000. Segundo as empresas, os extravios ocorrem no manuseio, a partir da esteira de bagagem, quando etiquetas podem se enroscar ou cair, dificultando a identificação. Entre as empresas que constam na relação do DAC estão a TAM, a Varig e a Vasp. A Vasp informa que minimizou a ocorrência de extravio com a adoção de um sistema de controle próprio e calcula em mais de 90% o índice de recuperação de bagagens. A Varig trabalha com um índice de recuperação de 98%. Já a TAM não se manifestou porque a Assessoria de Imprensa da empresa não conseguiu contato com o gerente responsável pela área de bagagens. O Código Brasileiro de Aeronáutica é o instrumento legal que normatiza o transporte aéreo no País. Em caso de extravio, o passageiro precisa fazer o registro imediato da ocorrência, antes de sair do aeroporto. Saiba mais detalhes sobre como proceder no caso de extravio de bagagem nos links abaixo.