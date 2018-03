DAC obriga empresas aéreas a aceitar bilhetes da Vasp O Departamento de Aviação Civil (DAC) informou ontem à noite que as empresas aéreas Varig, TAM e Gol aceitaram pedido do departamento e concordaram em fazer o endosso dos bilhetes aéreos emitidos pela Vasp, que deixou de operar vôos regulares nesta semana. "O DAC orienta os passageiros que possuam bilhetes da Vasp a procurarem uma das empresas citadas para o acerto das condições específicas para cada endosso", informa o departamento, em nota. O DAC acrescentou que a Vasp não informou a quantidade de passagens vendidas. O governo cassou as últimas oito rotas da Vasp, alegando que ela não tem condições financeiras de operá-las. A concessão da companhia aérea vence em abril, mas seu futuro é incerto. Em dezembro passado, ela tinha menos de 1% de fatia no mercado doméstico de passageiros.