DAC reajusta tarifa aeroportuária O Departamento de Aviação Civil (DAC) publicou hoje portaria no Diário Oficial da União autorizando reajuste de aproximadamente 70% nas taxas de embarque cobradas pela Infraero, da aviação comercial brasileira. Segundo dados obtidos pela Infraero, nos aeroportos de primeira categoria, como os internacionais, a tarifa passou de R$ 11,55 para R$ 19,62. No caso dos aeroportos de segunda categoria, como os domésticos de menor porte, a taxa subiu de R$ 9,08 para R$ 15,42. Já nos aeroportos de terceira categoria, como os regionais, a taxa passou de R$ 6,83 para R$ 11,58 e nos de menor porte, enquadrados na quarta categoria, o aumento foi de R$ 4,73 para 8,01. Vale lembrar que as taxas de embarque são pagas pelo passageiro, no momento da compra do bilhete, e repassadas pelas empresas aéreas para a Infraero. Segundo a estatal, as tarifas de embarque estavam congeladas desde 1997. Em janeiro deste ano, houve um reajuste (na média 26%), mas as taxas continuaram defasadas.