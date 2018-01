Dado da produção industrial é sinal de recuperação, diz Lisboa O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Lisboa, disse hoje que o resultado da produção industrial divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é um sinal de que a recuperação da economia brasileira é consistente. Segundo ele, o governo já previa no primeiro semestre que a recuperação começaria a ocorrer no terceiro trimestre deste ano, com desempenho mais acentuado no último trimestre de 2003. De acordo com Lisboa, tanto a produção industrial quanto os indicadores do desemprego indicam a recuperação da economia. Algumas instituições já estão revendo para cima suas projeções para o crescimento do PIB neste ano.