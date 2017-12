Dado do IBGE vai achatar valor de aposentadoria O aumento na expectativa de vida do brasileiro, anunciado ontem pelo IBGE, vai provocar um forte achatamento no benefício inicial para quem entrar com o pedido de aposentadoria na Previdência a partir deste mês. A perda na renda pode chegar a 13,5% ou mais. Isso ocorre porque a expectativa de vida é uma das variáveis que entram no cálculo do fator previdenciário, que, aplicado sobre a média dos salários de contribuição (base do recolhimento), definirá o valor da renda inicial do segurado. "Quanto maior a expectativa de vida, menor será a aposentadoria porque se presume que o benefício será pago por mais tempo", diz Newton César Conde, atuário e diretor da consultoria especializada Wason Wyatt Wordwilde. Pela nova tabela do IBGE, a expectativa de vida ao nascer passou a ser de 71 anos. Segundo Conde, em relação à tábua utilizada até o mês passado pelo Ministério da Previdência Social para calcular o fator previdenciário, a expectativa de vida cresceu em média 2 anos e 8 meses. "Até 2002, a expectativa de vida do brasileiro crescia entre 2 e 3 meses, conforme a faixa etária. Isso porque o IBGE vinha atualizando uma tabela apurada em 1991." Dessa vez, segundo Conde, o IBGE apurou a tábua de expectativa de vida com base no censo de 2000, o que aumentou substancialmente a esperança de vida em todas as faixas etárias. Ainda de acordo com o atuário, o aumento médio de 2 e 8 meses na esperança de vida do brasileiro vai achatar a aposentadoria inicial do segurado, independentemente de sua idade ou da base de cálculo da contribuição. "Quanto mais velho o segurado, maior será a perda na renda inicial". Para isso ficar mais claro, Newton cita um exemplo. "Suponha que uma mulher com 48 anos de idade e 30 de contribuição que sempre contribuiu pelo teto de recolhimento para a Previdência tenha dado entrada no pedido de aposentadoria em novembro. Seu fator previdenciário de transição no mês passado era 0,622, que aplicado sobre o teto do salário de contribuição (base do recolhimento mensal) de R$ 1.869,34 proporcionaria uma renda inicial de R$ 1.162,73. Com a nova de expectativa de vida, seu fator previdenciário em dezembro é 0,586, que proporcionará uma renda inicial de R$ 1.095,43, uma perda de R$ 67,29 ou de 6% no benefício." Segundo o Ministério da Previdência, com o aumento da expectativa de vida registrado pelo IBGE o brasileiro vai precisar contribuir, em média, mais dois anos para receber uma aposentadoria do mesmo valor da atual.