Dados apurados pelo IBGE comprovam direção certa, diz Meirelles O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, afirmou hoje que o aumento da taxa de investimento (investimento sobre o PIB) no primeiro trimestre e da taxa de poupança bruta do País (poupança bruta sobre o PIB, ou a renda bruta menos o consumo) indicam que a economia está na direção certa. Os números foram divulgados na manhã de hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e revelam que a taxa de investimento do País alcançou 19,3% no primeiro trimestre deste ano, patamar superior ao registrado ao longo de todo o ano de 2003, quando alcançou 18,7% no primeiro trimestre; 17,2% no segundo; 18,1% no terceiro e 18,2% no quarto. Já a taxa de poupança bruta subiu para 23,4% no primeiro trimestre deste ano. O porcentual é maior do que o registrado no quarto trimestre do ano passado (17,5%) e no primeiro trimestre de 2003 (21,1%) (veja mais informações no link abaixo). "Exatamente como prevíamos", disse o presidente do BC. Ele comentou que "gostou muito" também dos dados do IBGE, que mostram um Produto Interno Bruto de R$ 387,7 bilhões no primeiro trimestre deste ano. Metas de inflação Meirelles voltou a falar que não está na agenda do Conselho Monetário Nacional (CMN), que se reúne amanhã, alterar a meta de inflação de 2005, estabelecida em 4,5%. Meirelles disse que também não está na agenda do CMN alterar o sistema de metas de inflação, que estabelece a meta para ano-calendário. Ele não fez comentários sobre a meta de inflação para 2006, que será fixada na reunião de amanhã do CMN.