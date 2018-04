Dados confirmam queda de 0,5% do PIB britânico no 3o tri A economia britânica encolheu 0,5 por cento no terceiro trimestre, a maior queda desde 1990, dados oficiais confirmaram nesta quarta-feira. Os números mostram que os gastos dos consumidores tiveram a queda mais acentuada desde 1995. A Agência Nacional de Estatísticas da Grã-Bretanha também manteve inalterada a taxa anual de crescimento do PIB em 0,3 por cento, a mais fraca desde 1992, e há sinais de que o setores de consumo e manufatureiro estão sofrendo mais que o imaginado anteriormente. Os gastos dos consumidores caíram 0,2 por cento no trimestre, o maior declínio desde o primeiro trimestre de 1995. Este foi o segundo trimestre seguido de declínio, fazendo desta a maior sequência de quedas desde a recessão do início dos anos 1990.