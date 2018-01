Dados confirmam recuperação modesta da indústria, diz IBGE A economista do departamento de indústria do IBGE, Mariana Rebouças, considera os resultados da pesquisa industrial regional divulgados hoje uma "confirmação da trajetória de recuperação do setor, mas ainda com taxas modestas". Ela sublinhou que o desempenho de novembro foi melhor do que o de outubro porque 11 setores apresentaram expansão, ante dez no mês anterior. Outra novidade importante apresentada pela pesquisa, segundo destacou Mariana, foi a expansão de 38,9% na produção do Espírito Santo ante novembro de 2001. O Estado assumiu a liderança da expansão industrial no País especialmente por causa do início da operação de um novo poço de petróleo na região, que elevou em 80% a produção da indústria extrativa mineral. Outros fatores que impulsionaram a indústria capixaba foram o aumento das exportações de celulose e a entrada em operação de uma nova laminadora da Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). Metal-mecânica garante expansão em SP A segunda expansão consecutiva na produção industrial de São Paulo em novembro (1,4%) ante igual mês de 2001 foi resultado do bom desempenho do complexo metal-mecânico, que tem o maior peso no parque industrial do Estado. A economista Mariana Rebouças, disse que a "a reação de São Paulo está diretamente vinculada à cadeia produtiva da indústria automobilística". O segmento metalúrgico cresceu 15,2%, impulsionado especialmente por ferro e aço fundido, sendo que parte desses produtos foi exportada e parte utilizada em carcaças de motores. A indústria mecânica cresceu 13,2% sob impacto do aumento da produção de motores diesel e rolamentos, voltados para automóveis e tratores. O segmento de material de transporte, que inclui a produção de veículos, cresceu 15,8% no mês. Mariana explicou que a recuperação registrada em São Paulo está vinculada ao fenômeno que ocorreu em outubro e novembro, de transferência de ativos financeiros para ativos reais, em conseqüência das perdas de renda fixa e a rendimentos extras, como o desembolso do FGTS. Muitos consumidores optaram por comprar automóveis no período. "A partir de dezembro o desempenho da indústria paulista é uma incógnita", disse.