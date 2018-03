Dados da indústria europeia geram preocupações sobre recuperação

A Itália deu algum consolo com um relatório de que a produção industrial cresceu 0,5 por cento em outubro em relação ao mês anterior, mas o crescimento foi menor que a retomada esperada por economistas após a queda de 5,1 por cento em setembro.

A produção industrial da França no mesmo mês, o primeiro do último trimestre do ano, caiu 0,8 por cento em relação a setembro, ao invés do crescimento de 0,7 por cento esperado por economistas ouvidos pela Reuters.

Os relatórios vieram após dados divulgados na terça-feira sobre uma queda também na atividade industrial alemã e britânica em outubro.

A produção industrial na Alemanha caiu 1,8 por cento em relação ao mês anterior e, fora da zona do euro, a produção industrial britânica mostrou crescimento zero, com os dois relatórios indo novamente contra as previsões de analistas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Há dados decepcionantes que justificam a atitude cautelosa do BCE e que mandam outro alerta para os investidores ficarem atentos", disse Marco Annunziata, economista-chefe do banco UniCredit em Londres.

Entre preocupações renovadas do mercado sobre déficits pós-crise em países como a Grécia, os governos terão de preparar sérios cortes de gastos ou outras medidas porque "eles não podem contar com um crescimento maior salvando-os", disse ele.