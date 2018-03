Dados da siderurgia global apontam para retomada, afirma Vale

O diretor executivo de Finanças da Vale, Fábio Barbosa, afirmou nesta terça-feira, 6, que os dados de julho da siderurgia mundial apontam para uma recuperação do setor. "Há um crescimento da produção siderúrgica em vários países de forma global. A China não é uma exceção. Na Europa e Estados Unidos também. No Brasil, também é forte a operação", afirmou o executivo, que participou nesta terça-feira de uma palestra promovida pela Câmara Britânica.

Barbosa aproveitou para destacar a importância do acordo fechado hoje com uma empresa na Arábia Saudita para o fornecimento de 3,3 milhões de toneladas de pelotas para a redução direta por ano durante 10 anos. "É uma região importante. É um mercado em crescimento em longo prazo. E bastante atrativo e estamos felizes com a conclusão da negociação", disse. Já sobre a possibilidade de a Vale entrar a disputa para a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, Barbosa preferiu não comentar.