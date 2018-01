Dados de outubro confirmam tendência de recuperação, diz IBGE Os dados da produção industrial de outubro revelaram "um conjunto de sinais amplamente positivos", segundo observou o chefe do departamento de indústria do IBGE, Silvio Sales. Ele destacou que os resultados do mês confirmam uma tendência de recuperação do setor que "vem se esboçando" há quatro meses, mas "ainda é um crescimento suave". Os dados apontaram um crescimento de 8,9% ante outubro do ano passado e de 1,7% na comparação com setembro. Outros dados citados por Sales indicam que a produção da indústria cresceu 4,6% de maio a outubro, sendo que desse total 2,8%, ou 60%, ocorreram apenas no período de setembro/outubro. Segundo Sales, a expansão de 8,9% no mês é a maior desde janeiro do ano passado e foi influenciada pela base de comparação deprimida de outubro de 2001. No entanto, ele sublinhou que "não é somente a base de comparação" que explica o resultado, já que haveria crescimento de 5,6% mesmo que a produção tivesse sido estável em outubro do ano passado (houve queda de 3,1% naquele mês). Para os indicadores industriais de novembro a dezembro, Sales não fez previsões mas destacou que a atividade deverá sofrer impacto da alta dos juros e da inflação. Mas, por outro lado, lembrou que as indústrias não estão com estoques acumulados e as exportações continuam crescendo, o que deverá evitar uma reversão da trajetória de recuperação. Sinais de ?algum aquecimento? na demanda interna Silvio Sales destacou que há sinais de "algum aquecimento" da demanda interna nos resultados da pesquisa de produção industrial de outubro, ainda que as exportações, inclusive do segmento de agroindústria e a produção de petróleo permaneçam como fatores preponderantes para a recuperação do setor. "A reação ainda é ligada a esses segmentos, mas ficou mais espalhada em outubro", disse. Para Sales, a reação da demanda interna pode ser exemplificada especialmente pelo crescimento da produção da indústria automobilística, que registrou expansão de 35% ante outubro do ano passado. Mas citou também outros sinais, como o aumento da produção de insumos típicos para construção civil, vinculados a reformas e novos lançamentos de imóveis. Ele atribui o aquecimento do mercado interno à maior circulação de recursos em conseqüência do pagamentos dos expurgos do FGTS e ao período eleitoral, que gera trabalho temporário. "As exportações continuam sendo o fator mais importante para o crescimento da produção industrial, mas a demanda interna começa a influenciar também", disse. Setor de transportes ajudou A expansão de 1,7% na produção industrial de outubro ante setembro foi puxado especialmente pelos segmentos de material de transporte (6,7%), metalúrgica (3,3%), mecânica (2,9%) e produtos alimentares (1,0%). No caso de material de transporte, o principal impacto foi a indústria automobilística, com recuperação de vendas por causa da redução do IPI, aumento do consumo interno e exportações. O segmento impulsionou também a indústria metalúrgica, fornecedora das indústrias de automóveis. A indústria mecânica refletiu impactos positivos das encomendas de bens de capital especialmente para o setor agrícola, enquanto a de produtos alimentares foi beneficiada pelas exportações de produtos como açúcar. Já a expansão de 8,9% ante outubro do ano passado foi puxada pela extrativa mineral (22,3%, impulsionada por petróleo e minério de ferro); mecânica (20,3%, com destaque para equipamentos de ar condicionado central e tratores agrícolas); material de transporte (20,7%, por automóveis e vagões ferroviários); metalúrgica (10,3%, por ferro e aço fundido e chapas de aço inoxidáveis) e produtos alimentares (8,5%, suco de laranja e açúcar cristal).