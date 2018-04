Dados do IBGE confirmam recuperação do emprego, diz Lupi

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, disse nesta quinta-feira, 23, que a queda na taxa de desemprego, apurada nas seis principais regiões metropolitanas do País pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirma as suas expectativas de recuperação do mercado de trabalho brasileiro. De acordo com os dados, a taxa ficou em 8,1% em junho, ante 8,8% em maio. "O Brasil já venceu a crise e o desemprego vai se confirmar ainda mais baixo no segundo semestre", afirmou Lupi, em entrevista coletiva.

Ele afirmou que "arrisca" fazer uma previsão de que a taxa de desemprego no final deste ano fique entre 7% e 7,5%, que era a taxa medida até setembro do ano passado quando se agravou a crise internacional. "E os pessimistas terão que se render à realidade do bons indicadores do País", comentou.