Dados dos EUA derrubam mercados Os dados sobre crescimento econômico trimestral, divulgados hoje nos Estados Unidos, reverteram as expectativas em relação aos juros norte-americanos. Esperava-se que o atual patamar fosse suficiente para conter um aquecimento excessivo da economia, o que poderia pressionar a inflação. Porém, embora o desaquecimento esteja ocorrendo, os números parecem indicar que ainda não na medida desejada pelo governo. O FMI corrobora essa nova visão, alertando para o fato de que se o Fed - banco central norte-americano - hesitar em elevar os juros, pode ser forçado, mais à frente, a realizar um choque mais forte. Essa perspectiva de possível aumento nos juros nos EUA derrubou as bolsas de Nova Iorque. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em queda de 0,71%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em queda de 4,66%. Além disso, essa semana, várias empresas divulgaram seus balanços, apresentando quedas de receita e lucro, refletindo a desaceleração gradual da economia daquele País. Com isso, a Bovespa fechou em queda de 2,73%. Reforçou a queda o ressurgimento da preocupação do mercado com boatos de uma possível matéria de uma revista semanal contendo novos dados sobre o caso Eduardo Jorge. Um envolvimento do presidente no escândalo de desvio de verbas na obra do Tribunal Regional do Trabalho poderia desestabilizar seriamente o País. Esse cenário, externo e interno, levou a uma alta nos juros. Os contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,78% ao ano, frente a 17,69% ao ano ontem. Já se esperava uma pequena alta no dólar Uma pequena alta do dólar já era esperada, pois ontem as cotações da moeda norte-americana atingiram seu ponto mais baixo desde 12 de abril. O dólar fechou em R$ 1,7870, com alta de 0,39%, não tão significativa, se for levado em conta que o cenário externo estimulou a alta. Como ajuste antecipado de um aumento no rendimento de aplicações nos EUA, ao menos teoricamente, a saída de recursos estrangeiros é um desdobramento natural.