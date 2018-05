Dados mostram aumento da demanda imobiliária As vendas de imóveis novos, em São Paulo - de 3.278 unidades em maio -, caíram 6% em relação a abril, mas cresceram 20,2% em relação a maio do ano passado, segundo o sindicato da habitação (Secovi). A comparação entre os primeiros cinco meses de 2012 e 2013 foi mais favorável, com vendas de 13.628 unidades, alta de 34,5%. Os números são vistos como positivos pelo setor da construção civil, mas apenas demonstram que existe uma demanda persistente que contrasta com a deterioração das perspectivas relativas ao emprego e à renda. Cabe indagar por que isso se verifica.