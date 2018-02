Dados positivos dos EUA levam Ibovespa a 3a alta seguida

Também apoiado por ganhos de empresas domésticas que reportaram resultados trimestrais acima das expectativas, o Ibovespa subiu 1,41 por cento, a 64.815 pontos. Os negócios da sessão movimentaram 5,47 bilhões de reais.

Logo no início do pregão, o anúncio de que a produtividade --menos setor agrícola-- dos EUA teve no terceiro trimestre a maior alta em 6 anos e que novos pedidos de seguro-desemprego caíram na semana passada ao menor nível desde janeiro reacenderam o apetite por compras de ações.

"Esses números levantaram o mercado, que estava meio na defensiva", disse Felipe Casotti, diretor de renda variável da Máxima Asset Management.

Assim, mesmo num dia de queda nos preços de commodities como petróleo e metais, que referenciam as duas principais ações domésticas, os investidores foram às compras.

O papel preferencial da Petrobras subiu 1,96 por cento, para 36,40 reais, enquanto o da Vale ganhou 0,8 por cento, cotado a 41,90 reais.

Ainda mais, companhias domésticas com resultados acima das expectativas de analistas, deram fôlego adicional ao índice. Vivo subiu 5,2 por cento, a 48,60 reais. A operadora de telefonia móvel registrou lucro líquido de 340 milhões de reais no terceiro trimestre, alta anualizada de 154 por cento.

"O lucro líquido ajustado apresentou forte resultado, também ajudado pela melhora do resultado financeiro", comentou a Ativa Corretora, em relatório, reafirmando recomendação de compra para os papéis da companhia.

Gerdau também agradou ao reportar resultado do trimestre acima das projeções, o que fez a ação subir 2 por cento, a 28,05 reais.

"Consideramos o resultado da empresa positivo, dada a elevada rentabilidade apresentada nas suas operações, acima de nossas projeções", comentou a Brascan Corretora.

Outra que figurou entre as líderes de ganhos foi Gafisa, crescendo 3,85 por cento, para 27,52 reais. A construtora divulga seus resultados trimestrais nesta noite.

Segundo Casotti, o principal foco de atenção dos investidores dos mercados de ações na sexta-feira será o pay roll, relatório do mercado de trabalho norte-americano referente a outubro.