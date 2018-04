Daimler: produção de caminhões deve cair 30% no 1º tri A Daimler, maior fabricante de veículos comerciais do mundo, planeja reduzir sua produção de caminhões no primeiro trimestre de 2009 por causa da queda na demanda em seu principal mercado, a Europa, informa a revista alemã Automobilwoche, antecipando sua edição de amanhã. "Estamos nos preparando para reduzir a produção cerca de 30% (em 2009) em comparação com o ano anterior", disse Martin Daum, chefe da fábrica da Daimler em Woerth, segundo a revista. As informações são da agência Dow Jones.