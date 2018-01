DaimlerChrysler anuncia recall A DaimlerChrysler vai convocar cerca de 1.400 proprietários da minivan Caravan e Grand Caravan para trocar o vedador do sistema de distribuição de combustível para os bicos injetores. A medida faz parte de um recall mundial envolvendo 1,4 milhão de veículos produzidos entre 1996 e 1999 e alguns modelos da linha 2000. A empresa informou tratar-se de um recall voluntário após ter recebido 43 reclamações de vazamento apresentadas por proprietários das minivans Dodge Caravan, Grand Caravan, Plymouth Voyager e Chrysler Town & Country com motores V6 de 3.8 litros. A troca da peça só começará a ser feita num prazo de 90 a 120 dias. Do total de veículos envolvidos, 1,16 milhão foram vendidos nos Estados Unidos, 182 mil no Canadá, 2 mil no México, 1,4 mil no Brasil e o restante em outros países. No Brasil, também está em andamento um recall envolvendo 1,3 milhão de modelos Corsa, da General Motors. No dia 6, as revendas Fiat iniciam reparos em 320 mil modelos Palio. Nos dois casos, o problema envolve peças de suporte do cinto de segurança.