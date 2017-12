Daimlerchrysler quer transferir administração para o exterior O grupo automobilístico alemão Daimlerchrysler tem planos de transferir sua administração para o exterior e assim reduzir custos, de acordo com informações do jornal Stuttgarter Zeitung nesta segunda-feira. A companhia está negociando há dois meses um plano social e uma reorganização da administração com o comitê de empresa, que é contra a proposta. O consórcio prevê eliminar 6.000 postos de trabalho de sua equipe mundial, dos quais cerca de 3.200 se encontram na Alemanha, para reduzir despesas e agilizar a gestão. A Daimlerchrysler é a empresa que fabrica os veículos da Mercedes-Benz.