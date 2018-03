Dalmo Nogueira assume Sabesp na próxima semana O governador Geraldo Alckmin confirmou, através da assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes, a informação divulgada pela Agência Estado, ontem, sobre a indicação do advogado, consultor e professor Dalmo do Valle Nogueira Filho para a presidência da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A estatal vinha sendo presidida interinamente pelo próprio secretário de Energia e Recursos Hídricos, Mauro Arce. Nogueira é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pós-graduado pela Universidade de Paris. Possui também certificado de estudos em Sociologia do Desenvolvimento, do Instituto de Estudos de Desenvolvimento Econômico e Social da Universidade de Paris I - Sorbonne. O novo presidente assumirá o cargo na próxima semana. Ele foi secretário de Governo e Gestão Estratégica do Estado de São Paulo, de janeiro a dezembro de 2002. Atuou também como secretário- adjunto na mesma pasta de janeiro de 1995 a janeiro de 2002, quando o secretário era o professor Antônio Angarita. Ainda no governo do Estado, foi presidente do Comitê Estadual de Gestão Pública, da Comissão Estadual de Política Salarial e dos Conselhos Estadual de Informática (Conei), de Administração da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) e da Administração da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Imesp). Foi também coordenador do Centro de Estudos Internacionais da EAESP/FGV, de 1989 a 1994.