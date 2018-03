Dalmo Nogueira é o novo presidente da Sabesp Dalmo Nogueira, ex-secretário de Governo no governo de Geraldo Alckmin, secretário adjunto no governo de Mário Covas, já aceitou sua indicação para assumir o cargo de presidente da Sabesp. A empresa da área de saneamento básico do governo paulista vinha sendo presidida interinamente pelo secretário de Energia e Recursos Hidricos, Mauro Arce, que está em viagem ao Exterior. Arce sucedeu Ariovaldo Carmignani, que deixou a companhia após exercer o mandato por duas gestões. O nome de Dalmo foi escolhido pelo governador Geraldo Alckmin.