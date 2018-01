Danese é aprovado como embaixador na Argentina

BRASÍLIA - O Brasil precisa fortalecer, com urgência, os mecanismos de financiamento às empresas que atuam em projetos de infraestrutura na Argentina, sob pena de perder espaço para concorrentes que têm políticas mais agressivas nessa área, como China ou os países europeus. O alerta foi feito ontem pelo embaixador Sérgio França Danese, em sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, que examinou sua designação como embaixador do Brasil na Argentina.

A indicação foi aprovada por unanimidade, numa sessão em que o embaixador foi muito elogiado pelos senadores. Em apoio à preocupação do embaixador, o senador Armando Monteiro (PTB-PE) observou que, por causa da Lava Jato, há uma tendência de “criminalização” desses financiamentos, principalmente em serviços de engenharia civil. “Mas o Brasil não pode perder essa presença”, afirmou. Participam desses projetos as grandes empreiteiras brasileiras, que são alvo das investigações.

Durante a sabatina, Danese disse que as trocas de governo no Brasil e na Argentina criou um quadro em que há mais disposição para restabelecer o diálogo e a coordenação entre os dois países. Ele comentou que, se fossem somados, os dois países corresponderiam à sexta maior economia do mundo. E é para esse mercado ampliado que os europeus, por exemplo, olham quando se negocia um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

O novo governo na Argentina deverá facilitar também a evolução do projeto da Hidrovia do Mercosul. Ela é considerada estratégica não só para o escoamento da produção da região para o mercado externo, mas também para o comércio intrabloco.