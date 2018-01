Daniel Dantas presta depoimento amanhã a tribunal lodrino O presidente do Opportunity, Daniel Dantas, deve prestar depoimento amanhã junto à Corte Internacional de Arbitragem, que decidirá o possível retorno da Telecom Itália ao bloco de controle da Brasil Telecom. O advogado de Dantas, Sergio Bermudes, reiterou hoje que o banqueiro não pretende falar sobre a decisão do Citibank de afastar o banco de investimentos da gestão do CVC/Opportunity Equity Partners, o CVC estrangeiro. Com isso, o Citibank afastou o Opportunity do controle de companhias como a Brasil Telecom e a Telemig Celular. A presidente da Brasil Telecom Participações, Carla de Cicco, também está na capital britânica para prestar depoimento ao tribunal. Bermudes explicou que as audiências junto à Corte Internacional de Arbitragem, que são reservadas, deverão durar até o próximo dia 21. Segundo ele, ainda não se sabe quando o tribunal anunciará a decisão para o caso.