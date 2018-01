Daniel Gleizer é nomeado diretor do Deutsche Bank O ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Daniel Gleizer, foi confirmado hoje como o novo diretor área de Global Markets do Deutsche Bank Brasil. Segundo comunicado do banco alemão divulgado à imprensa, Gleizer será responsável pelo atendimento a clientes em produtos como Mercado de Capitais, Emissões de Dívida, Renda Fixa e Derivativos, entre outros. "A contratação do Daniel é uma clara demonstração de nosso compromisso em oferecer um alto padrão de qualidade em produtos e no atendimento profissional aos nossos clientes na região", disse Ariel Sigal, responsável pela área de Global Markets na América Latina, a quem Gleizer se reportará. "Contratações como a de Daniel são parte essencial da atual estratégia do Deutsche Bank, em construir uma liderança nos negócios de Global Markets no Brasil e na América Latina."