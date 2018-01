Daniel Martin renuncia à presidência do conselho da TAM O executivo Daniel Martin renunciou ao cargo de presidente do conselho de administração da TAM. Ele será substituído interinamente pelo vice-presidente, Antônio Luiz Teixeira de Barros. A viúva do comandante Rolim Adolfo Amaro, Noemi Rolim, coordenará o processo de substituição do cargo.