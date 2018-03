Danilovich defende flexibilização de EUA e Mercosul para criação da Alca O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, John Danilovich, defendeu nesta terça-feira a flexibilização das posições dos Estados Unidos e do Mercosul no processo de negociação para a criação da Área de Livre Comércio (Alca). Segundo ele, a discussão não pode ficar polarizada entre o Mercosul e os Estados Unidos. "As negociações são difíceis principalmente na área agrícola, mas Mercosul e Estados Unidos precisam trabalhar juntos nas negociações e flexibilizarem seus objetivos", disse após se reunir com o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. "Temos a discussão sobre os subsídios agrícolas, do lado brasileiro, e de compras governamentais e propriedade intelectual, por parte dos Estados Unidos. São temas importantes mas também temos outras questões", afirmou. "Não podemos isolar estes temas. Tem que fazer parte de um pacote". Ele disse que a Alca passou "por um período de dormência" mas que agora é preciso focar num calendário para avançar nos interesses dos 34 países envolvidos. O embaixador afirmou que evoluir nas negociações da Alca é uma das prioridades do segundo mandato do presidente George W. Bush. Danilovich disse que não vê problemas de o Mercosul negociar acordos bilaterais de livre comércio com outros países, como o Canadá. Danilovich entende que essas discussões bilaterais "não são contraproducentes" para o processo de formação da Alca mas lembrou que, em última instância, o objetivo é estabelecer uma área de livre comércio no hemisfério. "A idéia é estabelecer uma Alca unida e uma organização forte para a área de livre comércio", afirmou. Ainda segundo o embaixador, entre 14 e 18 de março, haverá uma reunião, em Washington, do Comitê Consultivo da Agricultura, integrado pelos Ministérios da Agricultura dos dois países. O comitê foi criado para tentar avançar nas negociações comerciais agrícolas.