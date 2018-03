Danone compra ações da sociedade com Calpis e Ajinomoto O grupo francês Danone anunciou a compra da totalidade da empresa mista japonesa Calpis Ajinomoto Danone, da qual até agora controlava 50% das ações. A compra demonstra "a vontade do grupo Danone de acelerar seu crescimento no mercado de produtos lácteos na Ásia", segundo a empresa, que anunciou que manterá a colaboração com a Calpis e a Ajinomoto. A Danone comprou os 30% das ações da empresa que pertenciam à Calpis e os 20% que eram da Ajinomoto. A Ajinomoto continuará como distribuidora exclusiva de todos os produtos lácteos da Danone no Japão. A Calpis vai fornecer matéria-prima ao grupo francês, segundo um comunicado. A colaboração entre Danone e Ajinomoto começou em 1980. A Calpis se associou às duas em 1993.