Danone oferece 12,3 bilhões de euros pela Numico A Danone disse nesta segunda-feira, 9, que planeja pagar 12,3 bilhões de euros pela rival holandesa Numico, em uma medida amplamente esperada após o grupo francês de alimentos ter concordado em vender sua unidade de biscoitos na semana passada. O negócio, apoiado unanimemente pelas diretorias de ambas companhias, deve ter um acordo definitivo dentro de algumas semanas, segundo as empresas. As ações da Numico subiram mais de 11% e tiveram a maior alta em seis anos nesta segunda-feira, antes das negociações serem suspensas após operadores terem citado conversas de mercado sobre o interesse da Danone. A oferta do grupo francês é 44% acima do preço de fechamento da Numico nos últimos três meses, disseram as companhias. A oferta é baseada no número de ações da Numico em circulação no mercado no fim de seu primeiro trimestre. A Danone disse semana passada que estava em conversas exclusivas para vender sua unidade de biscoitos por 5,3 bilhões de euros para a Kraft Foods, maior fabricante do produto no mundo. Alguns analistas disseram que o grupo de comida para bebês da companhia holandesa pode ser encaixada no setor de laticínios da Danone.