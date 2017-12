Danos em aparelhos devem ser ressarcidos Desde que foi anunciado o plano de racionamento de energia, os cidadãos têm sido surpreendidos por apagões que duram, em média, alguns minutos. Segundo os órgãos de defesa do consumidor, se houver prejuízo, como queima de aparelhos eletroeletrônicos, o consumidor deverá pleitear ressarcimento na concessionária. No entanto, a assistente de Direção do Procon, Sônia Cristina Amaro, aconselha que no pedido de indenização estejam anexados três orçamentos para conserto, como prova de que houve pesquisa de preço. Para evitar problemas, Sônia orienta os moradores para que tirem da tomada todos os aparelhos elétricos no momento em que a luz é cortada. De acordo com o plano de apagões, submetido a consulta pública pela Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, as distribuidoras de energia elétrica deverão dar informações aos consumidores para que eles se preparem para eventuais situações desse tipo. No entanto, isso ainda não vem ocorrendo. A Eletropaulo alega que não tem como prever, pois os apagões que ocorrem todos os dias em algum lugar da capital são por causa da sobrecarga do sistema elétrico. "Conseguimos avisar antecipadamente as pessoas apenas em caso de manutenção", afirma a gerente de atendimento da concessionária, Cristina Rodrigues.