Dantas obtém autorização para vender rebanho

A 6ª Vara Criminal Federal, da qual De Santis é o titular, esclareceu que a decisão dele não teve como objetivo impedir o funcionamento regular da principal atividade das propriedades, mas apenas o de resguardar para a União os valores lá existentes - a Polícia Federal e a Procuradoria da República suspeitam que Dantas usava as fazendas para ocultar recursos ilícitos em esquema de lavagem.

Segundo a 6ª Vara, a decisão de De Sanctis "não proibia a regular atividade" das fazendas, tanto é que ele nomeou o executivo Carlos Rodenburg fiel depositário dos bens sequestrados, a ele dando poderes de manejo do gado. O esclarecimento da 6ª Vara foi dado em resposta à defesa, que pediu reconsideração parcial do sequestro. Os advogados ofereceram argumentos técnicos para convencer a Justiça a liberar o corte de gado. Alegaram que a paralisação levaria o complexo "à bancarrota", pondo em risco 1,8 mil empregos diretos e cerca de 10 mil indiretos. A defesa informou que até o fim de 2009 deverão nascer 160 mil bezerros e o congelamento dos negócios causaria "um colapso". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.