Datas das gravações da JBS coincidem com momento crítico para o setor pecuário

As datas das gravações feitas pela JBS de conversas com o presidente Michel Temer (PMDB) e com o senador Aécio Neves (PSDB) coincidem com um momento em que o setor pecuário do País, no qual a empresa atua, passava por uma crise resultante da Operação Carne Fraca.

A investigação da Polícia Federal contra fraudes na fiscalização de frigoríficos, que afetou diretamente a rentabilidade da JBS e envolveu funcionários, foi deflagrada no dia 17 de março, dez dias antes do encontro entre Joesley Batista e Temer. Naquele momento, a JBS e várias outras agroindústrias enfrentavam uma turbulência no mercado, com vetos à carne brasileira por parte de importantes países importadores.

Um pouco antes da deflagração da operação, Wesley Batista, que é o diretor-presidente (CEO) da JBS, conversou com o Broadcast Agro, no dia 14 de março, e disse, na época, que as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público que tangenciavam o universo da companhia até então não tiveram impacto negativo sobre seus resultados e operações.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"De tudo o que teve até hoje a JBS não está ligada a nenhum desses casos que ocorreram; não tem vínculo com nenhuma dessas operações", ressaltou ele na ocasião. Wesley chegou a dizer que as investigações não haviam influenciado o processo de oferta pública inicial (IPO) de ações da JBS Foods International nos Estados Unidos, protocolado em dezembro do ano passado, na Securities and Exchange Comission (SEC).

Um dia antes da gravação que envolve Aécio, que teria ocorrido no dia 24 de março, a JBS suspendeu, por três dias, a produção de carne bovina em 33 unidades das 36 que a empresa mantém no País, e anunciou que reduziria, temporariamente, em 35% a sua capacidade produtiva. A decisão se devia às incertezas no mercado decorrentes dos embargos internacionais à proteína brasileira.

Ainda no dia 23 de março, uma ação conjunta de investidores contra a JBS foi movida na corte nos Estados Unidos solicitando compensações financeiras por prejuízos que os investidores registraram pela aquisição da ADRs da companhia, sobretudo após a realização da Operação Carne Fraca.

Vale mencionar ainda que no dia 24 de março a JBS propôs à assembleia de acionistas o pagamento do dividendo no montante global de R$ 89.350.881,76, equivalente a R$ 0,03283032 por ação ordinária.