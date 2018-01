David Geffen oferece US$2 bilhões pelo <i>LA Times</i> Há muito interessado em comprar o jornal americano Los Angeles Times, o bilionário da indústria musical David Geffen teria oferecido pelo diário a quantia de US$ 2 bilhões. A informação foi divulgada nesta quinta-feira por dois jornais americanos. A oferta de Geffen não foi aceita nem rejeitada pelos controladores do Times, a Tribune Co., de Chicago. Segundo o próprio Times e o Wall Street Journal, a companhia preferiria vender seu grupo de mídia como um todo ao invés de fazer negócios individuais. A assessoria de imprensa de Geffen não retornou uma ligação da Associated Press. A Tribune possui 11 jornais, incluindo o Chicago Tribune, assim como 24 canais de televisão. Além das empresas de mídia, o time de beisebol Chicago Cubs também pertence ao grupo. O pedido de Geffen era esperado. Dois outros bilionários do sul da Califórnia, o filantropista Eli Broad e o investidor Ron Burkle, uniram-se para fazer uma oferta por toda a Tribune Co. O grupo, por sua vez, anunciou que deve decidir se venderá o conglomerado como um todo ou empresas separadas no início do ano que vem. Segundo o Times e o Journal, a Tribune Co. teria dito a Geffen que não consideraria a oferta antes de analisar propostas para a companhia como um todo.