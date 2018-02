DAVOS-China defende Doha como estímulo econômico global A China defendeu na sexta-feira que a Rodada de Doha seja concluída com sucesso neste ano, de modo a blindar a economia mundial das dificuldades enfrentadas por muitos países. Yi Xiaozhun, vice-ministro chinês de Comércio, disse à Reuters que a economia mundial está muito instável e que grandes países estão em dificuldades. "A melhor resposta da comunidade internacional é resolver esta Rodada de Doha para proteger a situação saudável da economia mundial e lutar contra o protecionismo", disse ele. Yi admitiu que isso não será fácil, e afirmou que as negociações, iniciadas em 2001 visando reduzir as barreiras comerciais globais, seriam retardadas em vários anos se não forem concluídas em 2008. "Seria um golpe duríssimo à economia mundial", disse Yi, que participa em Davos da reunião anual do Fórum Econômico Mundial. O vice-ministro pediu que os 151 membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) façam de tudo para conseguir avanços nos próximos meses, embora admita que as dificuldades econômicas e os períodos eleitorais em grandes países impedem qualquer otimismo. Yi não citou nomes, mas os Estados Unidos têm eleições presidenciais em 4 de novembro, e a Índia realiza eleições gerais em 2009. Como segundo maior exportador e terceiro maior importador mundial, a China tem grande interesse na reforma do sistema comercial global. Na opinião dele, a China é o maior alvo do protecionismo, especialmente nos países desenvolvidos, e por isso ele espera que a Rodada de Doha resulte em regras mais transparentes e justas para restrições anti-dumping e outras barreiras.