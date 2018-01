Davos discute ameaça da guerra à economia mundial Mais do que pela alta do preço do petróleo, uma guerra contra o Iraque poderia abalar a economia mundial se resultasse no enfraquecimento do governo americano, na opinião de vários financistas reunidos em Davos, no Fórum Econômico Mundial. É claro que este cenário só ocorreria se a guerra se mostrasse prolongada e desgastante. Michael Johnston, vice-presidente executivo do Capital Group, de gestão de fundos de ações, ainda acha que não haverá guerra. Ele teme, porém, que uma eventual ação bélica aprofunde a fratura entre os Estados Unidos e seus aliados europeus. O executivo observou que os europeus vêem a política americana em relação ao Iraque cada vez mais como algo ruim e distorcido, o que difere totalmente da opinião pública dos Estados Unidos. Lá, a liderança do presidente George W. Bush neste tema continua a ser avaliada como altamente positiva. "O problema de uma guerra prolongada é que ela reforçaria aquela visão externa, e enfraqueceria a interna", disse Johnston. Isto, por sua vez, debilitaria o governo americano em um momento delicado em termos econômicos, com muitas dúvidas pairando no ar sobre a recuperação dos Estados Unidos. Michael Mussa, ex-economista chefe do Fundo Monetário Internacional, e hoje no Instituto para Economia Internacional, em Washington, concordou com a avaliação de Johnston. Mas Mussa acha pouco provável que uma eventual guerra com Iraque se estenda. Pelo seu raciocínio, Bush "já atravessou o Rubicão", com a grande mobilização militar em curso e com as dezenas de milhares de soldados enviados à região do Golfo. Agora, segundo Mussa, ou os Estados Unidos se lançam à guerra (que ele crê que será curta) ou Bush "volta atrás, e aí não terá mais como recomeçar (as ações para a guerra)". Desta forma, o economista prevê que o efeito negativo, nos mercados e na economia global, da política americana em relação ao Iraque provavelmente não se prolongará além de abril. Thomas A. Russo, vice-chairman do Lehman Brothers, que participou de um debate com Johnston e Mussa, tem uma visão bem diferente. Na sua opinião, independentemente de haver a guerra e do seu resultado, fatores geopolíticos negativos continuarão a pesar sobre a economia mundial. Russo teme uma nova grande ação terrorista, que poderia ter um efeito devastador sobre a confiança de consumidores e empresários, nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. Para ele, existe um grande fosso no mundo, espelhado em diversos conflitos não resolvidos, como a disputa entre israelenses e palestinos. A diferença hoje, ele explica, é que o perigo não vem mais de nações, mas de pessoas ou grupos que podem cometer ações terroristas extremamente prejudiciais "aos mercados, aos negócios, e à paz mental". E esta situação não desaparecerá, seja qual for o desfecho do conflito entre os Estados Unidos e o Iraque. Veja o especial sobre os Fóruns de Davos e Porto Alegre