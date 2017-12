DDD ficará mais barata a partir de semana que vem O conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) José Leite Pereira Filho confirmou, nesta quinta-feira, que a Agência deverá anunciar, na próxima sexta-feira, o porcentual de redução das tarifas da telefonia fixa nas ligações nacionais de longa distância, ou de Discagem Direta à Distância (DDD). Técnicos da Anatel já haviam adiantado que deverá haver uma redução média de 2,7% nessas tarifas. Segundo Pereira Filho, os novos valores deverão ser publicados no Diário Oficial de segunda-feira. Assim, se as empresas publicarem anúncios com as novas tabelas na terça-feira em jornais de grande circulação, as tarifas entrarão em vigor na quinta-feira da próxima semana (dia 20). O conselheiro informou que a Anatel recebe, nesta sexta-feira, as propostas das operadoras sobre como aplicarão a "excursão´, isto é, a distribuição da redução de tarifas entre os diversos níveis de tarifas cobradas por elas em função das distâncias. Pereira filho explicou que a "excursão" (variação) permitida é de até 5%.