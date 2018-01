De bordadeiras a empresárias, graças ao ajour Mistura de culturas e línguas e da reciclagem de materiais, o ponto ajour - do francês buraco, furo, orifício -, trazido na bagagem dos imigrantes italianos que, no início do século passado, vieram trabalhar nas fazendas de café do Estado de São Paulo, e adaptado por mãos escravas vindas da África, está transformando em empresárias um grupo de 29 mulheres de São Carlos. Das colchas de retalhos coloridos pregados por ponto ajour na juta - antigamente eram em sacas velhas de café -, surgem roupas de cama, mesa e banho, além de pesos para portas. Nesse vai-e-vem de agulhas e linhas, elas criaram há dois anos o Grupo Raízes do Café. Uma associação de produção de ponto ajour, de crivo e reciclagem de materiais que lhes tem garantido uma renda média mensal de um salário mínimo. Pode parecer pouco, mas esse dinheiro faz a diferença para as famílias de baixa renda da região, muitas dependentes hoje apenas dessa fonte de renda. Mais: elas estão, ponto a ponto, transformando a antiga técnica de bordado, desenvolvida nas fazendas da região, no novo símbolo cultural da cidade que se orgulha também de ser um dos principais centros de alta tecnologia do País. Na próxima semana, vão embalar, orgulhosas, mais de cem galinhas feitas em ponto ajour, que serão usadas como peso para portas, o popular calço. É a primeira encomenda da rede paulista Casa & Construção (CC). Dependendo do tamanho, cada galinha chega a consumir até cinco horas de trabalho. São cotadas, no atacado, de R$ 4 (as menores) até R$ 20 (as maiores). E sonham ver o produto, que já ficou exposto no ano passado, no Museu Casa Brasileira, em São Paulo, à venda nas sofisticadas redes de casa e decoração. As bordadeiras também finalizam, nas próximas semanas, dois panôs que seguirão para a Alemanha, motivo de orgulho para a psicóloga Estela Regina Silva, de 48 anos, uma das principais responsáveis pela criação do grupo. A paulistana Estela chegou à cidade há cinco anos, com os filhos, acompanhando a transferência do marido, policial, para São Carlos. Como sempre trabalhou com artesanato para ajudar nas despesas, logo encontrou outras artesãs. Em 1999, Estela e outras artesãs locais passaram a vender os produtos - compotas caseiras e panos de prato pintados - na Praça da Cruz, no centro de São Carlos. Viram uma colcha bordada em ajour pela policial Neuci Bastos, hoje com 32 anos, mãe de dois filhos. Encantadas, pediram a Neuci que ensinasse a técnica. Neuci tinha aprendido a fazer o ponto ajour nas fazendas da região, especialmente no Clube de Mães do Monjolinho, e decidiu, com Estela, ensinar a técnica, passada de mãe para filha, para um grupo de bordadeiras. "Antes, eram usados retalhos e sacas de café para o ponto ajour e sacas de açúcar, daquelas bem brancas, para o crivo, outra técnica que vamos trabalhar. É um prazer ensinar e ver que estamos conseguindo produzir em escala e fazer negócio." A experiência adquirida por Estela nos bancos da faculdade foi fundamental para o sucesso do empreendimento. "Conseguimos enquadrar nosso projeto no programa de resgate cultural do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas)." Com isso, a PM Neuci passou a receber uma ajuda de custo para ensinar as demais. Agora, as bordadeiras já contam com a assessoria da Universidade de São Carlos, alugaram um sobrado e vão tentar conseguir um imóvel público para, transformadas em organização não-governamental (ONG) e em empresa, aumentar a escala e agrupar mais mulheres da região. O ponto ajour que une os retalhos à juta também as agregou.