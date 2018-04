De esporte caro a negócio rentável

Um grupo de empresários velejadores resolveu transformar seu caro esporte em um negócio rentável. Os paulistas Julio Checheto, Luis Gustavo de Crescenzo, Marcelo Massa, Mário Martinez, Ernesto Bretas e mais um carioca, que prefere não ter seu nome divulgado, estão transformando os próprios veleiros em ferramentas de marketing e de recursos humanos para serem usados pelo mercado corporativo. Quando não estiverem competindo entre si com seus veleiros de alta performance em regatas como as da Semana da Vela de Ilhabela, realizadas no início do mês, os empresários pretendem usar seus barcos em iniciativas como a Match Race, uma competição entre empresas na qual executivos exercitam habilidades de equipe. Reunidos sob a marca Super Classe de Vela Oceânica, que eles pretendem transformar em uma nova competição, os empresários estão transformando seus veleiros de 44 pés em pessoas jurídicas. De acordo com Crescenzo, cada barco vai funcionar como uma microempresa, com 15 funcionários em média, e o objetivo é gerar uma receita conjunta de R$ 6 milhões. Desse total, cerca de 60% a 70% representa o custo de manutenção do barco durante um ano, incluindo os desgastes de materiais em todas as competições. Por se tratarem de veleiros de alta performance, construídos com materiais nobres e equipados com sofisticados computadores de bordo, o custo de manutenção é altíssimo. Apenas um jogo de velas, por exemplo, chega a custar US$ 150 mil. A Land Rover foi uma das primeiras empresas a abraçar o projeto. A companhia usa o veleiro para relacionamento com funcionários, clientes e fornecedores e até mesmo em ações sociais, com curso de vela para a comunidade de Santos. "O veleiro é uma ferramenta interessante que funciona como um bom abridor de portas", afirma o gerente de marketing da Land Rover, Gabriel Patini. "Levamos funcionários, fornecedores e parceiros para velejar mesmo. E quando você trabalha em equipe, velejando, você cria laços com a pessoa. Fazer uma reunião na Baía de Santos, sob o Sol, e de bermuda, depois de velejar, pode fazer uma grande diferença." Para dar mais visibilidade às empresas que se juntarem ao projeto, o grupo pretende agora transformar a Super Classe em uma marca, que poderá ser licenciada e estampada em camisas, bonés e outros objetos. "Queremos criar a Fórmula 1 dos mares", diz Crescenzo.