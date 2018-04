De forma indireta, China colabora com resultado A China está colaborando com a recuperação das exportações de manufaturados do Brasil. Graças às compras de commodities do país asiático, que impulsionam os preços, a América Latina ganha folga nas contas externas para adquirir produtos das indústrias brasileiras. As exportações do País subiram 50% para o Chile, 24,7% para a Argentina, 19,5% para o México e 10,7% para a Colômbia em junho em relação a maio, conforme o Ministério do Desenvolvimento. O embarques caíram só para Venezuela (10,4%) e Peru (6,1%). No entanto, no acumulado do ano, as exportações para os países do continente apresentaram quedas de 20% a 50%. "Ainda é cedo para dizer, mas parece que as exportações de manufaturados melhoraram porque a América Latina começou a reagir", disse Rogério Cesar de Souza, economista do Instituto de Estudos do Desenvolvimento Industrial (Iedi). Além da ajuda do "efeito China", os países da região também promoveram estímulos fiscais e cortaram juros, principalmente Chile e Peru. Graças a isso, a previsão é de um pequeno crescimento no segundo semestre. "Se ocorrer, é inevitável que as exportações de manufaturados se recuperem um pouco", disse Julio Callegari, economista do JPMorgan. Fernando Ribeiro, economista da Fundação Centro de Estudos do Comércio (Funcex), acredita que o comportamento das exportações de manufaturados vai ser instável, porque três mercados importantes - Argentina, Venezuela e México - enfrentam uma situação econômica complicada.