De janeiro a setembro PIB somou R$ 1,1 trilhão, diz IBGE O PIB do País somou R$ 386,3 bilhões em valores correntes no terceiro trimestre, segundo divulgou esta manhã o IBGE. No ano, até setembro, o PIB somou R$ 1,1 trilhão. Segundo o documento divulgado esta manhã pelo IBGE, a capacidade de financiamento (saldo positivo no fechamento das contas econômicas) passou de R$ 679 milhões no segundo trimestre para R$ 9,7 bilhões no terceiro trimestre. Os técnicos do departamento de contas nacionais vão conceder entrevista ainda esta manhã para detalhamento dos dados.