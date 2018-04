De olho na Alca, FedEx fecha parcerias no Brasil A companhia norte-americana Federal Express (FedEx), gigante do transporte de carga internacional com faturamento de US$ 16 bilhões em 2001, anunciou hoje a realização de uma parceria com três das principais transportadoras rodoviárias do Brasil: Transportadora Americana (TA), Expresso Araçatuba e Rapidão Cometa. O acordo, que não incluiu aporte de capital nas parceiras, permitirá à FedEx melhorar sua rede logística para a exportação e importação de produtos, cobrindo regiões que representam 90% do PIB nacional. A multinacional, com frota de 640 aviões em 211 países, mantém apenas dois aviões cargueiros para atender o mercado brasileiro e não tem planos de aumentar essa frota. Isto é, o Brasil continua a ter um peso mínimo dentro do seu faturamento global. No entanto, profissionais envolvidos no acordo garantem que o País é estratégico para os americanos diante do advento da Alca, Área de Livre Comércio das Américas, que deverá entrar em vigor em 2005. O interesse da FedEx, segundo executivos do setor, é fortalecer agora sua marca no Brasil para estar preparada para responder ao aumento no volume de comércio exterior nas Américas nos próximos anos. Rede O acordo operacional permite a formação de uma rede de 2.400 veículos, 100 centros de distribuição, 6.800 funcionários e dois aviões da FedEx: um DC-10 que viaja na rota Brasil-EUA e um Boeing 727-200 para a rota Brasil-Mercosul. A FedEx manterá frota própria atendendo as cidades onde já têm filiais: São Paulo, Rio, Campinas (SP) e Porto Alegre. As transportadoras nacionais foram escolhidas a dedo por serem as mais fortes em cada região do Brasil e cuidarão do transporte de carga para a FedEx entre os Estados. O acordo inclui transferência de tecnologia para as parceiras. Ou seja, as transportadoras e seus clientes utilizarão os mesmos sistemas de rastreamento de veículos e cargas, softwares e plataforma na Internet oferecidos atualmente pela FedEx. O Expresso Araçatuba será responsável pelo transporte da rede no Centro-Oeste e Norte do Brasil. Segundo o diretor de vendas, Oswaldo Dias de Castro Júnior, a empresa familiar de 50 anos de fundação faturou R$ 170 milhões em 2001 e prevê expansão de 21% este ano. A Rapidão Cometa é a principal transportadora do País na Região Nordeste, com faturamento de R$ 200 milhões e segunda do ranking das maiores do setor segundo publicações especializadas. Ela já tinha acordos com a FedEx há seis anos e vai agora ampliar as operações. "Deveremos crescer entre 20% e 25% este ano", acredita o seu presidente, Américo Pereira, que comemora este mês os 60 anos de existência da empresa. Já a Tansportadora Americana, fundada em 1941 e com receita de R$ 70 milhões em 2001, cuidará dos serviços da FedEx na Região Sudeste e Sul. Seu diretor, Celso Luchiari, prevê crescimento de 15% este ano. Prazos O vice-presidente da FedEx para América do Sul e Caribe, Julio Colomba, explica que a empresa manterá prazo de um dia útil de entrega de documentos e cargas dentro do Brasil, de dois dias para remessas para a Europa e de quatro dias para entregas na Ásia e Oriente Médio. Nos principais centros comerciais do Brasil, a companhia manterá o prazo de entrega até as 10h30 do dia seguinte. Colomba esquiva-se de falar das previsões de crescimento no transporte de carga no Brasil e a porcentagem de receita do País para a multinacional. Diz apenas que os estudos da FedEx apontam que, até o ano 2020, cerca de 80% dos produtos comercializados no mundo serão transportados internacionalmente. Atualmente, segundo ele, o transporte internacional responde por 20% do comércio mundial. "O comércio internacional vai crescer e os principais mercados na América Latina para a FedEx são Brasil e México, que respondem por 52% do movimento na região", declara.