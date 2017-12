De olho na conta corrente e no cheque A partir de agora, o cliente está obrigado a informar ao banco, por escrito, a intenção de encerrar a conta e devolver todas as folhas de cheque que ainda possuir. Em contrapartida, as instituições também estão obrigadas confirmar ao cliente o encerramento da conta e não cobrar mais qualquer tarifa. Até a definição do Conselho, não existiam regras bem definidas. O cliente simplesmente zerava o seu saldo e jogava os talões no lixo, achando que a conta com o banco estava encerrada. O banco, sem saber da decisão, continuava a cobrar as tarifas mensalmente. Ou seja, o correntista ainda arcava com os juros bancários, já que sua conta ficava no vermelho. Cuidado com o excesso de cheque pré-datado Em relação à emissão de talões, as regras também mudaram. Agora, o banco tem a opção de suspender o envio de talões de cheques. Enquanto o correntista tiver em seu poder 20 folhas ou mais, a instituição terá mais controle sobre a movimentação bancária dele e pode detectar os excessos. A decisão deve atingir quem não possui uma renda que justifique o movimento grande da conta. O correntista com bom histórico bancário não deverá ter limitação de folhas. Para organizar-se melhor, vale a pena conversar com o gerente da sua conta para saber qual será o procedimento adotado pelo banco.