Debate sobre novo plano nos EUA continua aquecido O fraco impacto do grande programa de estímulo à economia aprovado nos Estados Unidos no início do ano trouxe à tona a possibilidade de um novo esforço para conter o desemprego e tirar a economia da recessão. Apenas uma pequena parte dos US$ 787 bilhões aprovados para o plano de reativação da economia, lançado em fevereiro, foi usada de fato como estímulo, o que não foi suficiente para evitar que o desemprego chegasse ao nível recorde de 9,5%. "Não acredito que a economia está se movimentando tão rapidamente quanto se esperava", disse Joel Naroff, economista da consultoria Naroff Economic Advisors. Os funcionários do governo asseguram que a implementação do programa de estímulo requer tempo, mas que já é possível ver os impactos. "O pacote de reativação da economia está caminhando de acordo com o esperado em termos de fazer os recursos chegarem ao bolso dos contribuintes", disse o secretário do Tesouro, Timothy Geithner. "Há investimentos altos em projetos de infraestrutura que já começam a mostrar seus efeitos, que terão impacto ainda maior sobre a economia na segunda metade do ano." No entanto, críticos dizem que as coisas estão acontecendo com muita lentidão, e se faz necessário outro plano de estímulo. Outros argumentam que essa seria uma forma ineficiente de aquecer a fragilizada economia americana. Ontem, senadores ligados ao partido republicano se posicionaram contrários ao um novo pacote de estímulo à economia. Eles chamaram o pacote de estímulo atual de "um golpe". Os parlamentares se queixaram que o governo Obama prometeu que o desemprego nos EUA ficaria restrito a um teto de 8%. Economistas dizem que o plano de gastos do governo, que combina cortes de impostos e gastos de infraestrutura, são necessários para evitar uma recessão mais profunda, já que compensam a retração do consumo das famílias e dos investimentos das empresas.