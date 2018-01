Debate sobre tecnologia na escola está atrasado, diz pesquisadora

A tecnologia está presente no dia a dia das pessoas e é uma ferramenta poderosa para a educação. Entretanto, o debate sobre o tema está em um patamar anterior, principalmente nas escolas públicas. A análise é da pesquisadora da Universidade de Columbia Fernanda Rosa, que defende mais qualidade no acesso à tecnologia para que alunos tenham condições de competir em pé de igualdade ao se formarem.

"Na escola pública, temos de fazer com que a criança supere suas deficiências para concorrer em pé de igualdade fora da escola", defende a pesquisadora. Entretanto, ela reconhece que ainda há barreiras contra esse processo: "Muitas vezes, o currículo não é claro".

A entrevista foi gravada durante o Lemann Dialogue, uma conferência que reúne alunos bolsistas da Fundação Lemann das Universidades de Columbia, Harvard, Illinois e Stanford.

O conteúdo integra a plataforma UM BRASIL, idealizada pela FecomercioSP, que nesta série conta com a parceria do Columbia Global Center no Rio de Janeiro e do Lemann Center for Brazilian Studies da Universidade Columbia.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As gravações aconteceram em Nova York, entre os dias 16 e 20 de novembro de 2015. Confira aqui a íntegra da entrevista.