Decepção com Siemens lidera queda das ações na Europa O principal índice das ações européias fechou no menor nível desde 8 de junho nesta quarta-feira, puxado pela queda do conglomerado industrial Siemens, ao mesmo tempo em que aumentou a preocupação com o mercado imobiliário dos EUA e o financiamento de aquisições de empresas. De acordo com dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, caiu 0,87 por cento, para 1.571 pontos. As ações da Siemens caíram 6 por cento após a companhia divulgar resultados decepcionantes e vender a unidade VDO Automotive por menos do que o esperado para a alemã Continental . Dados mostraram que o ritmo das vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caiu em junho para uma taxa anual menor do que o esperado. Os preços e os estoques mostraram sinais de estabilização. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em queda de 0,68 por cento, a 6.454 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,46 por cento, para 7.692 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 recuou 1,19 por cento, para 5.837 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em baixa de 1,25 por cento, a 31.877 pontos. Na contramão, o índice Ibex-35 em MADRI registrou valorização de 0,16 por cento, para 14.937 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve oscilação positiva de 0,03 por cento, para 13.513 pontos.