Decisão da Fitch reforça sensação de beco sem saída Não foi uma grande surpresa o rebaixamento do rating soberano do Brasil pela Fitch para BBB-, o nível mínimo do grau de investimento. Mesmo a manutenção da perspectiva negativa já era um cenário antevisto por uma corrente de analistas. Ainda assim, a notícia reforça o tom cada vez mais soturno da conjuntura econômica brasileira. Agora torna-se possível, até provável, que o Brasil se veja privado do grau de investimento pela segunda das três principais agências de rating dentro de um prazo que não deve exceder o fim do primeiro semestre do ano que vem.