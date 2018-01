Decisão da OMC deve estimular mercado europeu de álcool A esperada decisão final da Organização Mundial do Comércio (OMC) de acabar com os subsídios europeus à produção do açúcar deve estimular a ampliação do pequeno mercado da União Européia ao álcool. A previsão é do presidente da trading Crystalsev e conselheiro da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), João Carlos Figueiredo Ferraz. De acordo com o executivo, no processo de implementação do fim dos subsídios ao açúcar, os europeus devem optar pela produção do combustível renovável com a matéria-prima ociosa. "Ou seja, o Brasil ganha com a ampliação do mercado do açúcar que a União Européia deixará de exportar e com a abertura do mercado europeu para o álcool, no qual seremos extremamente competitivos", afirmou Ferraz. O presidente da Crystalsev prevê também que os europeus vão utilizar todo o prazo dado pela OMC, de seis meses, para acabar com os subsídios ao açúcar. Isso significa que o forte aumento na demanda pelo açúcar e pelo álcool após a revisão dos incentivos ocorreria na safra 2006/2007 de cana-de-açúcar no Brasil. "Os perfis da safra atual de cana, da produção do açúcar e do álcool foram projetados pela Unica para atender às demandas já previstas anteriormente nos mercados interno e externo, boa parte já contratada", explicou Ferraz. "Os europeus vão utilizar os 180 dias que têm direito e qualquer mudança só ocorrerá no ano que vem", concluiu. Na segunda-feira, a Unica estimou a safra 2005/2006, no Centro-Sul do Brasil, em 345 milhões de toneladas de cana processadas, 22,776 milhões de toneladas de açúcar e 15,1 bilhões de litros de álcool produzidos. Previu ainda que a exportação do açúcar em 2005/2006 deve ficar em 14,7 milhões de toneladas, ante 14,29 milhões de toneladas obtidas em 2004/05. Os números mostraram que a entidade prevê aumentos de apenas 2,96% na produção e de 2,87% nas exportações do açúcar em relação à safra passada.